راديو "صوت تركيا" يهنئ أذرتاج في ذكرى اليوبيل المئوي

أنقرة، 3 مارس، صابر شاهتاختي، أذرتاج

هنأ راديوTRT "صوت تركيا" وموقع "/ TRT أذربيجان" وكالة أذرتاج بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها.

يحتوى المقال المنشور في هذه المناسبة على التهانئ الصميمة من إذاعة "صوت تركيا" ومنسوبي TRT/أذربيجان لطاقم أذرتاج ويبدأ المقال بعبارة "زملائنا الأعزاء، العيد مبروك! ".

يقدم المقال معلومات عن تاريخ وأنشطة أذرتاج التي هي أول وكالة أنباء وطنية في أذربيجان. تجدر الإشارة إلى أن شركة أذرتاج قد وقعت اتفاقيات التعاون مع حوالي 50 وكالة أجنبية للأنباء في العالم وتتبادل الاخبار مع حوالي 150 وكالة. لدى الوكالة 21 مكتبا للمراسلين في الخارج وأكثر من 30 شبكة اجتماعية وملفات تعريف للمراسلين. ارتفع عدد المشاهدات للأخبار والصور ومقاطع الفيديو على موارد الويب لوكالة أذرتاج وصفحات التواصل الاجتماعي وبوابات المنظمات الإعلامية الدولية التي انضمت إلى عضويتها بنسبة 73 %.