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    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    يخطط في 4 مارس / آذار إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة فضولي الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وسايمون تيلر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخايل أولارو ومارتين شوستر.

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