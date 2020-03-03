مناقشات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول الإصلاحات في أذربيجان

باكو، 3 مارس، أذرتاج

أجريت المناقشات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الجارية في أذربيجان.

أفادت المراسلة الخاصة لأذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة المالية أن الوزير سمير شريفوف في إطار زيارته لواشنطن التقى المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

أطلع سمير شريفوف المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي على الإصلاحات الواسعة النطاق التي تم تنفيذها في أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام علييف.

أشارت السيدة كريستالينا جيورجييفا إلى اجتماعها مع الرئيس إلهام علييف في منتدى دافوس الاقتصادي في يناير 2019 وقالت إنها تلقت معلومات مفصلة عن الإصلاحات الاقتصادية في أذربيجان وأن صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم كل الدعم اللازم لبلادنا.

خلال الاجتماع ، تمت مناقشة دور بلادنا على النطاق الإقليمي والعالمي وكذلك أجريت مناقشات مثمرة حول الوضع الحالي وتعاون المؤسسات المالية الدولية في رفع هذا التعاون إلى مستوى جديد نوعياً.

في اجتماع وزير المالية سمير شريفوف مع رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد آزور ورئيسة بعثة الصندوق في أذربيجان ناتاليا تامريزا نوقشت الاستعدادات بخصوص تطبيق إطار الإنفاق المتوسط الأجل في أذربيجان وزيارة متوقعة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى بلادنا في إطار المادة الرابعة للصندوق في يوليو من هذا العام.

كما التقى سمير شريفوف نائب رئيس البنك الدولي سيريل مولر. خلال الاجتماع ، نوقش سير إنجاز المسائل المترتب عليها من اجتماع الرئيس إلهام علييف والمدير التنفيذي للبنك الدولي أكسيل فان ترونسينبرغ في مؤتمر ميونيخ الأمني في الشهر الماضي وخطط التعاون المستقبلي.

التقى وزير المالية لأذربيجان في إطار الزيارة مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية والرئيس المشارك من الجانب الأمريكي للجنة الشراكة الاقتصادية الأمريكية الأذربيجانية بيتر هاس. نوقشت في اللقاء مسألة عقد الاجتماع القادم للجنة الحكومية الدولية في واشنطن في خريف عام 2020 وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك في إطار التعاون الاقتصادي.