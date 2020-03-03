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    النائب الاول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور مقابر الشهداء

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]

    باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قام اليوم النائب الاول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيريك والوفد المرافق له بزيارة مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضع باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    AZERTAG.AZ :النائب الاول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور مقابر الشهداء
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    النائب الاول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور مقابر الشهداء النائب الاول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور مقابر الشهداء