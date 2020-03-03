أنقرة، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي اليوم بقصف للجيش السوري في إدلب. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني للوزارة انه قتل جندي تركي وإصابة آخر في هجوم للجيش السوري في إدلب.

AZERTAG.AZ : مقتل جندي تركي في ادلب

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