شركة النفط الوطنية الأذربيجانية تكشف عن قيمة النفط الخام المرسل إلى تونس

باكو، 3 مارس، أذرتاج

قال إبراهيم أحمدوف إن سوكار ترسل إلى تونس النفط الخام منذ ديسمبر.

وأوضح أحمدوف لمراسل أذرتاج أن شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أرسلت إلى تونس خلال ديسمبر العام الماضي النفط الخام بقيمة 30 مليون دولار على متن ناقلة. وأرسل النفط الخام بقيمة 60 مليون دولار خلال يناير الماضي إلى تونس من ميناء سوبسا عبر الناقلتين.