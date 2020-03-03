جورانبوي، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح فرع شركة "أذرخالجا" المساهمة المفتوحة للسجاد في جورانبوي. أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في الحفل وتفقد نشاط الفرع. قدم رئيس مجلس إدارة شركة "أذرخالجا" ودادي مرادوف لرئيس الدولة معلومات مفصلة حول الظروف المهيأة في المؤسسة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدشن فرع "أذرخالجا" للسجاد في جورانبوي

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