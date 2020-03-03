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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة شمكير

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]

    جورانبوي، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم إلى محافظة شمكير.

    في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه.

    تحدث محافظ شمكير عالمباشا محمدوف عن أعمال الترميم والتعمير المقامة في المحافظة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة شمكير
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