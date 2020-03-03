  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]

    شمكير، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح الطريق البري الواصل بين شمكير – عباسليل - نريمانلي بعد اعادة البناء والإصلاح وذلك على هامش زيارة يقوم بها حاليا لمحافظة شمكير الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس هيأة إدارة وكالة الدولة للطرق البرية صالح محمدوف قدم للرئيس الاذربيجاني معلومات عن المؤشرات الفنية للطريق.

    قص الرئيس إلهام علييف الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للطريق.

    في الختام التقطت صورة تذكارية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٤١]
    الرئيس إلهام علييف يحضر تشغيل مجمع أجهزة تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في شمكير
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٣٠]
    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة شمكير
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٦]
    الرئيس إلهام علييف يدشن فرع "أذرخالجا" للسجاد في جورانبوي
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تدشين الطريق البري قيزيلحاجيلي – جورانبوي – جوران – رحيملي – ويسلي – قازانبولاق - بورسونلو
    الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير