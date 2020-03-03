شمكير، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح الطريق البري الواصل بين شمكير – عباسليل - نريمانلي بعد اعادة البناء والإصلاح وذلك على هامش زيارة يقوم بها حاليا لمحافظة شمكير الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس هيأة إدارة وكالة الدولة للطرق البرية صالح محمدوف قدم للرئيس الاذربيجاني معلومات عن المؤشرات الفنية للطريق. قص الرئيس إلهام علييف الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للطريق. في الختام التقطت صورة تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يفتتح الطريق البري في شمكير

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