شمكير، 3 مارس / آذار، (أذرتاج) جرى اليوم حفل تشغيل مجمع أجهزة تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في محافظة شمكير. أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني شارك في حفل الافتتاح على هامش زيارة يقوم بها لمحافظة شمكير الأذربيجانية. أحاط رئيس جمعية المياه الأذربيجانية "آذرسو" قورخماز حسينوف الرئيس إلهام علييف علما بالمجمع. وشغل الرئيس إلهام علييف المجمع. وفي لختام التقطت صور تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر تشغيل مجمع أجهزة تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في شمكير

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