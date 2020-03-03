  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]

    باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس / آذار.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 4 مارس / آذار.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٧]
    مناقشات في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول الإصلاحات في أذربيجان
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٠]
    صندوق الرهن العقاري يكشف عن حجم القروض المقدمة
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٥‎]
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ2 مارس
    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار للغد