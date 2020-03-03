تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين

باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

وبلغ عدد الوفيات فى الصين 2943 بحلول نهاية أمس الاثنين بزيادة 31 حالة وفاة عن اليوم السابق.

سجل إقليم هوبى بؤرة تفشى الفيروس 31 حالة وفاة جديدة منها 24 فى ووهان عاصمة الإقليم.

قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء إن البر الرئيسى الصينى سجل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس، انخفاضا من 202 حالة فى اليوم السابق.