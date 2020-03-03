سفير أذربيجان يعايد الجنود الاتراك المصابين في هاتاي

هاتاي، 3 مارس، أذرتاج

زار سفير أذربيجان في تركيا خزر إبراهيم برفقة النائب الأول لرئيس اللجنة الحكومية للجالية واله حاجييف محافظة هاتاي التركية.

أفادت أذرتاج أن الوفد الأذربيجاني شارك هناك في حفل تأبيني منظم لإحياء الذكرى السنوية الـ40 للسياسي التركي البارز الراحل تايفور سوكمان.

وفي كلمه في الحفل اعرب والي هاتاي رحمي دوغان عن الارتياح من مشاركة الوفد الأذربيجاني رفيع المستوى في الحفل التأبيني مؤكدا على أن علاقات الأخوة الأذربيجانية التركية بلغت اوجها.

ثم عايد أعضاء الوفد الأذربيجاني برئاسة السفير إبراهيم الجنود الاتراك المصابين الذين يتلقون العلاج لدى مستشفيات هاتاي فيما وزع هدايا على الجنود باسم أذربيجان.

كما اجتمع الوفد الأذربيجاني مع والي هاتاي دوغان ثنائيا في لقاء شهد التعبير عن الامتنان من المستوى الحالي للعلاقات الأذربيجانية التركية.

شاهتاختي مراسل أذرتاج