الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لمواصلة اعمال التغويز في أقصطفا وجدابيك وشمكير وطاووس

باكو، 3 مارس، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الثالث من مارس اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تغويز المناطق السكنية بمحافظات أقصطفا وجدابيك وشمكير وطاووس".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 19ر8 ملايين مانات من المبلغ المنصوص عليه في الفترة الفرعية الـ1ر11ر1 من تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار بغية مواصلة اعمال التغويز بالمناطق السكنية بقرية داغ كسمان في محافظة أقصطفا وقرى أريقيران وكيركير وقاسملي بمحافظة جدابيك وقرية أشاغي تشاي كند ومنطقتين سكنيتين بمدينة شمكير في محافظة شمكير وقريتي جيردك وتشاتاخ بمحافظة طاووس غربي البلاد.