الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 43 بئرا ارتوازية لدى 31 منطقة سكنية في جورانبوي

باكو، 3 مارس، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الثالث من مارس اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة جورانبوي".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 3 ملايين مانات من المبلغ المنصوص عليه في الفترة الفرعية الـ12ر8ر1 من تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 43 بئرا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 31 منطقة سكنية يقطنها 70278 نسمة بمحافظة جورانبوي غرب البلاد.