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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 18 بئرا ارتوازية لدى 15 منطقة سكنية في شمكير

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥‎١]

    باكو، 3 مارس، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في الثالث من مارس اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة شمكير".

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 26ر1 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه في الفترة الفرعية الـ12ر8ر1 من تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 18 بئرا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 15 منطقة سكنية يقطنها 75563 نسمة بمحافظة شمكير غرب البلاد.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 18 بئرا ارتوازية لدى 15 منطقة سكنية في شمكير
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