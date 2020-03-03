الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء الطريق في شمكير

باكو، 3 مارس، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الثالث من مارس اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن إنشاء الطريق البري الواصل بين مدينة شمكير وقرى زايام ودويرلي وزايام جيرداخان وتترلي بمحافظة شمكير".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 5ر7 ملايين مانات من المبلغ المنصوص عليه في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م للوكالة الحكومية للطرق البرية إنشاء الطريق البري الواصل بين مدينة شمكير وقرى زايام ودويرلي وزايام جيرداخان وتترلي الذي يمر من خلال 4 مناطق سكنية يقطنها 22000 نسمة بمحافظة شمكير غرب البلاد.