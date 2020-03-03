وكالة أسوشتيد برس الأسترالية تتوقف عن العمل بعد مسيرة 85 عاما
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥]
باكو، 3 مارس (أذرتاج).
أعلنت وكالة “أسوشيتد برس” الوحيدة في استراليا اليوم أنها ستتوقف عن العمل بعد مسيرة دامت 85 عاما.
أفادت كالة أذرتاج نقلا عما قال رئيس تحرير الوكالة، توني كيليس في تغريدة عبر تويتر اليوم: “هذا أتعس يوم، ستُغلق أسوشيتد برس الأسترالية بعد 85 عاما من التميز في الصحافة. سنفتقد أسرة الوكالة بشدة”.
وأبلغ بروس ديفيدسون الرئيس التنفيذي للوكالة منسوبي الوكالة بمقرهم في سيدني أن الوكالة ستتوقف عن العمل في نهاية يونيو.
وأضاف ان العمل لم يعد مجديا في مواجهة زيادة المحتوى المجاني على الإنترنت.
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