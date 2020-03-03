بث برنامج خاص مكرس للذكرى المئوية لوكالة أذرتاج على التلفزيون الياباني

طوكيو، 3 مارس، أذرتاج

بث تلفزيون “World Investors TV” الياباني برنامجًا خاصًا مكرساً للذكرى المئوية لتأسيس وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية (أذرتاج(.

حل كل من رئيس مركز الصداقة الأذربيجاني الياباني وعضو مجلس التنسيق لمجلس تضامن الأذربيجانيين في العالم خليل كالنتر والمراسل الخاص لـ أذرتاج في اليابان ووقار أغاييف ضيفاً للبرنامج. شدد مقدما البرنامج المنتج التليفزيوني كازوياسو إيشيدا وياسوهيرو إشيباشي على أن وكالة أذرتاج قد قطعت خطوات كبيرة في مجال المعلومات العالمي في السنوات الأخيرة.

تم إطلاع الجمهور الياباني على المسار التاريخي الذي قطعته وكالة أذرتاج، وهو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات في أذربيجان والذي أصبح أحد الوكالات المهمة في الساحة الإعلامية الدولية في العالم الحديث. وأشير إلى أنه على مدى المائة عام الماضية، تمكنت الوكالة من إنجاز المهمة الصعبة والشريفة في تحقيق رسالتها بمهنية كبيرة في كل مرحلة تاريخية وإنشاء سجل الأحدث ل100 عاماً من تاريخ أذربيجان.

وشدد على أنه بعد استعادة الاستقلال، يربط تشكل أذرتاج كوكالة إعلامية تابعة للدولة وتطوره بالزعيم العظيم حيدر علييف. تقوم الوكالة حالياً بنشر المعلومات بثماني لغات وتعتبر مصدراً موثوقاً به ليس فقط داخل البلاد ولكن أيضاً خارج حدودها. اليوم لديها شبكة مراسلين واسعة في 21 دولة أجنبية داخل أذربيجان.

تحتل أذرتاج التي حققت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مكانة لائقة في الساحة الإعلامية العالمية ولها تمثيل نشط في الوسائل الإعلامية الدولية والإقليمية. ليس من قبيل الصدفة أنه في عام 2016، تحت رعاية الرئيس إلهام علييف النائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا وبتنظيم مؤسسة حيدر علييف ووكالة أذرتاج استضافت باكو المؤتمر الخامس لوكالات الأنباء العالمية، والجمعية العامة السادسة عشر لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (OANA). سجلت أذرتاج التي ترأست كلا الهيئتين بنجاح في 2016-2019 اسم أذربيجان في تاريخ الصحافة العالمية.

أفيد أن أذرتاج قد وقعت اتفاقية التعاون مع حوالي 50 وكالة أنباء أجنبية وتقوم حاليًا بمشاركة المعلومات مع حوالي 150 وكالة. كل يوم، يتم إعداد ونشر أكثر من 700 خبر وفيديو وخبر مصور في 8 لغات عبر قنوات الوكالة. تدير الوكالة خمسة موارد على الويب وخدمات شبكتين (خريطة تفاعلية) وثلاثة تطبيقات للهاتف المحمولة وموقع للصور ومورد للأشخاص ضعاف البصر. في الوقت نفسه، تمتلك الوكالة أكثر من 30 شبكة اجتماعية وملفات تعريف للمراسلين. 83 % من جميع مشاهدات بفيديو يوتيوب تقع على الأجهزة المحمولة.

كما سلط البرنامج الضوء على التعاون الوثيق من أذرتاج مع وكالات الأنباء اليابانية الرائدة، Kyodo News وJIJI PRESS، بالإضافة إلى تلفزيون World Investors TV. استذكر كازوياسو إيشيدا زيارته لأذربيجان لقاءه مع رئيس مجلس إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف المعروف بكفاءته المهنية العالية في مجال الإعلام الدولي وقال إنه سعيد بالتعاون الثنائي المتزايد إن حضوره في منتدى باكو الإنساني بدعوة من أذرتاج ومشاركته في المناقشات حول المشاكل التي تواجهها وسائل الإعلام العالمية تركت بصمات لا تمحا على ذاكرته.

دار الحديث في البرنامج أيضاً عن رعاية الدولة لوكالة أذرتاج. أفيد أن الوكالة ستحتفل بعيد ميلادها الهام في مقرها الجديد في الأشهر المقبلة. وفقاً لأمر الرئيس إلهام علييف، تم بالفعل بناء المبنى. سيتم تزويد المبنى الجديد بأحدث تقنيات المعلومات والاتصالات وتوفير ظروف العمل التي تلبي المعايير الدولية.

كما أبرز البرنامج أهمية تبادل المعلومات الذي ساهم في تطوير العلاقات الودية بين الشعبين والبلدين.

قام البرنامج بعرض صور وفيديو يوضح أنشطة أذرتاج.