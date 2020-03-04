تبليسي، 4 مارس / آذار، (أذرتاج) تهتم قطر بالوصول إلى مشروع طريق الحرير القديم وممر النقل إلى الدول الأوروبية. افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيا ترناوان في لقائها مع وزير النقل والاتصالات القطري جاسم سيف أحمد السليطي. قدمت جورجيا مقترحات ملموسة مختلفة للانضمام إلى الممر. وقالت ناتيا ترناوان إن قطر مهتمة باستخدام الممرات والبنية التحتية للموانئ عبر جورجيا.

AZERTAG.AZ : قطر مهتمة بمشروع طريق الحرير القديم

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