باكو، 3 مارس، أذرتاج زار الرئيس إلهام علييف في الثالث من مارس الحالي محافظة قازاخ. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة زار تمثال الزعيم العام حيدر علييف وسط مدينة قازاخ ووضع باقة من الزهور أمامه. وقدم رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة قازاخ رجب باباشوف إلى الرئيس إلهام علييف معلومات مفصلة حول الاعمال المنفذة في المحافظة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور محافظة قازاخ

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده