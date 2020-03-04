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    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة أغسطافا

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:١٨]

    أغسطافا، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وصل الرئيس إلهام علييف اليوم إلى محافظة أغسطافا الأذربيجانية.

    في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة أغسطافا
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