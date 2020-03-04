الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة أغسطافا
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:١٨]
أغسطافا، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)
وصل الرئيس إلهام علييف اليوم إلى محافظة أغسطافا الأذربيجانية.
في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه.
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