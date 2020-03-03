باكو، 3 مارس، أذرتاج افتتح الرئيس إلهام علييف في الثالث من مارس الحالي مصنع الجير في محافظة قازاخ. وقدم رئيس شركة "متانت أ" صاحبة المصنع ائلخان بشيروف معلومات مفصلة حول مشاريع الشركة في البلد ومصنع الجير "أذر لايم" التابعة للشركة في قازاخ. وشغل رئيس الدولة مصنع الجير "أذر لايم". ثم تفقد الرئيس إلهام علييف منتجات مصنع الجير. ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف بمجموعة من المجتمع القازاخي وأسرة المصنع. وخطب رئيس الدولة في الاجتماع. وفي الختام التقطت صور تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يفتتح مصنع الجير في قازاخ

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