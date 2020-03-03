الرئيس إلهام علييف يدشن مستشفى قازاخ المركزي

باكو، 3 مارس، أذرتاج

شارك الرئيس إلهام علييف في الثالث من مارس الحالي في حفل افتتاح مستشفى قازاخ المركزي.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة قص الشريط إيذانا بافتتاح المستشفى الرمزي.

وقدمت إلى رئيس الدولة معلومات حول الاعمال المنفذة وجاء فيها أن مبنى مستشفى قازاخ المركزي مدشن عام 1969 بصفة مسكن داخلي واصبح غير صالح بسبب عدم تنفيذ اعمال الترميم للسنوات الطويلة واعمال الانشاء المبتدئة عام 2013 لبناء مبنى جديد للمستشفى اختتم سبتمبر العام الماضي وبنيت مؤسسة طبية بسعة 145 سرير على مساحة عامة تبلغ 22 ألف متر مربع وهي مزودة بجميع المستلزمات الطبية الحديثة.