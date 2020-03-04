الرئيس إلهام علييف يحضر وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٣٥]
أغسطافا، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)
شارك رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف اليوم حفل افتتاح وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في محافظة أغسطافا.
أفادت وكالة اذرتاج ان وزير الدفاع الجنرال ذاكر حسنوف أدى تحية للرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف.
ثم تفقد الرئيس الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية جديدة في المحافظة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٥]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٥٥]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٨]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٣٤]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك