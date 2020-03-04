الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٤٠]
أغسطافا، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)
شارك رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف اليوم حفل افتتاح وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية، وذلك على هامش زيارته الى المحافظة.
أفادت وكالة اذرتاج ان وزير الداخلية الفريق أول ولاية أيوازوف أدى تحية للرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف.
ثم تفقد الرئيس القائد الأعلى العام الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية جديدة في المحافظة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٥]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٥٥]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٨]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٣٤]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك