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    الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٤٠]

    أغسطافا، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف اليوم حفل افتتاح وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية، وذلك على هامش زيارته الى المحافظة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان وزير الداخلية الفريق أول ولاية أيوازوف أدى تحية للرئيس الأذربيجاني القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف.

    ثم تفقد الرئيس القائد الأعلى العام الظروف المهيأة لدى وحدة عسكرية جديدة في المحافظة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية
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    الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية الرئيس إلهام علييف يزور وحدة عسكرية تابعة لقوات وزارة الداخلية