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    الرئيس إلهام علييف يتفقد فعاليات فرع قازاخ لشركة أذر خالتشه للزرابي الوطنية

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٨]

    باكو، 3 مارس، أذرتاج

    تفقد الرئيس إلهام علييف في الثالث من مارس الحالي فعاليات فرع قازاخ لشركة أذر خالتشه للزرابي الوطنية.

    أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس إدارة أذر خالتشه ودادي مرادوف قدم معلومات حول نشاط فرع قازاخ والظروف المهيأة فيه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد فعاليات فرع قازاخ لشركة أذر خالتشه للزرابي الوطنية
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