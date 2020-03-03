الرئيس إلهام علييف يتفقد فعاليات فرع قازاخ لشركة أذر خالتشه للزرابي الوطنية
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢٣:٥٨]
باكو، 3 مارس، أذرتاج
تفقد الرئيس إلهام علييف في الثالث من مارس الحالي فعاليات فرع قازاخ لشركة أذر خالتشه للزرابي الوطنية.
أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس إدارة أذر خالتشه ودادي مرادوف قدم معلومات حول نشاط فرع قازاخ والظروف المهيأة فيه.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٥]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٥٥]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٨]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٦]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٨]
٢٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
٢٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٨]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٤]
٢٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٠:٣٤]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
٢٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك