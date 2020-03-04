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    الرئيس الهام علييف يحضر حفل افتتاح مجمع الصناعات الزراعية في أغسطافا

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٢٠]

    أغسطافا، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

    شارك الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح مجمع الصناعات الزراعية في أغسطافا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس مجلس الإشراف على المجمع رسول أوروجوف أحاط علما بنشاط المجمع.

    تفقد رئيس الدولة الظروف المهيأة فيه.

    ثم اجتمع الرئيس إلهام علييف مع أسرة المجمع.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الهام علييف يحضر حفل افتتاح مجمع الصناعات الزراعية في أغسطافا
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