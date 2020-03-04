  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    سفير أذربيجان في مولدوفا يلتقي بوزير الداخلية

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان في مولدوفا قدسي عثمانوف بوزير الداخلية المولدوفي بافيل فويكو.

    بحث الطرفان في اللقاء مسائل التعاون بين وزارتي الداخلية للبلدين بما فيه الاتفاقيات الموقع عليها بينهما في مجالات الهجرة ومحاربة الجرائم.

    واكد الوزير المولدوفي على ضرورة زيادة تكثيف العلاقات مع وزارة الداخلية الأذربيجانية من اجل بلوغ الأغراض العامة فيما افاد السفير أن تبادل الخبرات وتنفيذ زيارات عمل ثنائية وتقديم دعم مواكب ضمن التعاون يساهم في تعزيز الشراكة بين الوزارتين. وابلغ الوزير فويكو انه مهتم بإقامة حوار مع وزير الداخلية الأذربيجاني قائلا انه مستعد لاستضافة نظيره الأذربيجاني بوزارة الداخلية بصفة ضيف فخري.

    وبحث الطرفان في اللقاء سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك أيضا.

    حسينلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :سفير أذربيجان في مولدوفا يلتقي بوزير الداخلية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
    بث برنامج خاص مكرس للذكرى المئوية لوكالة أذرتاج على التلفزيون الياباني
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
    راديو "صوت تركيا" يهنئ أذرتاج في ذكرى اليوبيل المئوي
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٥‎٦]
    الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]
    وزير الخارجية التركي: على مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تزيد من كفاءة عملها لحل نزاع قراباغ الجبلي
    سفير أذربيجان في مولدوفا يلتقي بوزير الداخلية سفير أذربيجان في مولدوفا يلتقي بوزير الداخلية