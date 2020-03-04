سفير أذربيجان في مولدوفا يلتقي بوزير الداخلية

باكو، 4 مارس، أذرتاج

التقى سفير أذربيجان في مولدوفا قدسي عثمانوف بوزير الداخلية المولدوفي بافيل فويكو.

بحث الطرفان في اللقاء مسائل التعاون بين وزارتي الداخلية للبلدين بما فيه الاتفاقيات الموقع عليها بينهما في مجالات الهجرة ومحاربة الجرائم.

واكد الوزير المولدوفي على ضرورة زيادة تكثيف العلاقات مع وزارة الداخلية الأذربيجانية من اجل بلوغ الأغراض العامة فيما افاد السفير أن تبادل الخبرات وتنفيذ زيارات عمل ثنائية وتقديم دعم مواكب ضمن التعاون يساهم في تعزيز الشراكة بين الوزارتين. وابلغ الوزير فويكو انه مهتم بإقامة حوار مع وزير الداخلية الأذربيجاني قائلا انه مستعد لاستضافة نظيره الأذربيجاني بوزارة الداخلية بصفة ضيف فخري.

وبحث الطرفان في اللقاء سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك أيضا.

حسينلي مراسل أذرتاج