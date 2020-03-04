  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٠٠]

    أغسطافا، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

    شارك الرئيس إلهام علييف اليوم في حفل تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها بطاقة 110/35/10 كيلوفولت.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف شغل المحطة الفرعية.

    قدم رئيس شركة أذر إيشيق وقار أحمدوف معلومات لرئيس الدولة حول الفرعية والظروف المهيأة فيها.

    وفي الختام التقطت صور تذكارية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق البري في طاووس
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٦]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تدشين مجمع "أسان حياة" في طاووس
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
    الرئيس إلهام علييف يدشن متحف رموز الدولة في طاووس
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يدشن فرع "أذرخالجا" للسجاد في طوفوز
    الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها