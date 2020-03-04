الرئيس إلهام علييف يشارك في تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١١:٠٠]
أغسطافا، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)
شارك الرئيس إلهام علييف اليوم في حفل تشغيل محطة "أغسطافا" الفرعية للطاقة الكهربائية المعاد إنشاؤها بطاقة 110/35/10 كيلوفولت.
أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف شغل المحطة الفرعية.
قدم رئيس شركة أذر إيشيق وقار أحمدوف معلومات لرئيس الدولة حول الفرعية والظروف المهيأة فيها.
وفي الختام التقطت صور تذكارية.
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