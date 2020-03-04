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    الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة طوفوز

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٤٥‎]

    طوفوز، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وصل الرئيس إلهام علييف اليوم إلى محافظة طوفوز الأذربيجانية.

    في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه.

    وقدم رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة طوفوز محمد محمدوف إلى الرئيس إلهام علييف معلومات مفصلة حول الاعمال المنفذة في المحافظة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة طوفوز
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