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    الرئيس إلهام علييف يدشن فرع "أذرخالجا" للسجاد في طوفوز

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٥‎]

    طوفوز، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تفقد الرئيس إلهام علييف اليوم فعاليات فرع طوفوز لشركة أذر خالتشه للزرابي الوطنية.

    أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس إدارة شركة "أذرخالجا" ودادي مرادوف قدم لرئيس الدولة معلومات مفصلة حول الظروف المهيأة في المؤسسة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن فرع "أذرخالجا" للسجاد في طوفوز
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