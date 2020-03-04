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    ممثلو المجتمع الرياضي يزورون مرقد الزعيم الشعبي العام حيدر علييف

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣٦]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    زار ممثلو وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية والمجتمع المدني مرقد الزعيم الشعبي العام حيدر علييف لدى المقابر الفخرية ووضعوا أكاليل وباقات من الزهور أمامه إجلالا لذكراه بمناسبة يوم التربية البدنية والرياضة 5 مارس.

    كما احيوا ذكرى عالمة امراض العيون المرموقة الاكاديمية ظريفة علييفا ووضعت باقات من الزهور على قبرها.

    يذكر أن يوم التربية البدنية والرياضة 5 مارس أحدث بالمرسوم الصادر في 4 مارس عام 2005م عن الرئيس إلهام علييف وقد التقى الزعيم العام حيدر علييف في الخامس من مارس عام 1995م لدى قصر باكو للرياضة بفائزي البطولات العالمية والأوروبية وحائزي جوائزها وأسس صندوق الرياضة الامر الذي وضع أساس استراتيجية جديدة هادف إلى تنمية التربية البدنية والرياضة في البلد.

    AZERTAG.AZ :ممثلو المجتمع الرياضي يزورون مرقد الزعيم الشعبي العام حيدر علييف
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