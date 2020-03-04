انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)
انتهت في 4 مارس / آذار إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة فضولي الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وسايمون تيلر.
وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخايل أولارو ومارتين شوستر.
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