وزير الدفاع يجتمع مع الجنود في خط الجبهة

باكو، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

اجتمع وزير الدفاع الفريق اول ذاكر حسنوف مع الوفد الوزاري المرافق له بالجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية لدى وحدات الخط الأمامي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أن الوزير شاهد مواقع العدو الواقعة امام الوحدة بعد أن استمع إلى تقرير حول أوضاع ظروف العملية وأعطى توجيهات لضمان تأهب الوحدات دائما.

وقدم الوزير هدايا قيمة للجنود في الخط الامامي واجتمع معهم حول مائدة الشاي.