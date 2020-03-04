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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدشن متحف رموز الدولة في طاووس

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]

    طاووس، 4 مارس، أذرتاج

    جرى في الرابع من مارس اليوم حفل تدشين متحف رموز الدولة في طاووس.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف شارك في حفل التدشين.

    وقص رئيس الدولة الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للمتحف.

    وقدمت إلى الرئيس إلهام علييف معلومات حول المقتنيات المعروضة في المتحف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدشن متحف رموز الدولة في طاووس
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