الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تدشين مجمع "أسان حياة" في طاووس

طاووس، 4 مارس، أذرتاج

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الرابع من مارس اليوم في حفل تدشين مجمع "أسان حياة" في مدينة طاووس.

تفيد أذرتاج أن رئيس الدولة قص الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للمجمع.

وقدم مساعد الرئيس مدير قسم العمل مع أجهزة انفاذ القانون فؤاد علي اصغروف ورئيس الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية "أسان خدمة" عُلوِي مهدييف معلومات إلى رئيس الدولة حول المجمع.

وتعرف الرئيس إلهام علييف إلى مستجدات ابتكارية مطبقة في المجمع.

واجتمع رئيس الدولة بمتطوعي "أسان خدمة" وموظفيها.

وخطب الرئيس إلهام علييف في الاجتماع.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.