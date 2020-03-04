باكو تستضيف منتدى الأعمال: أذربيجان- ولاية روستوف

باكو، 4 مارس، أذرتاج

يعقد منتدى أذربيجان- ولاية روستوف للأعمال في باكو في 4 مارس.

تفيد أذرتاج أن حاكم ولاية روستوف لروسيا الاتحادية فاسيلي غوليبيف تحدث عن تطور العلاقات بين البلدين. وقال إن الغرض من منتدى الأعمال هو مناقشة تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني بين أذربيجان وولاية روستوف.

وقد أشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وولاية روستوف بلغ العام الماضي 61 مليون دولار. تقوم ولاية روستوف بتزويد أذربيجان بالهندسة الميكانيكية والمنتجات الكيماوية.

وقال وزير الاقتصاد مكاييل جباروف إنه هناك إمكانات كبيرة لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأشار إلى أن توفر فرص كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وولاية روستوف.

يحضر منتدى الأعمال ممثلو الشركات التي تمثل مختلف القطاعات في أذربيجان وولاية روستوف.