تعليق معرض السياحة في تبيليسي
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
تبيليسي، 4 مارس، خطائي عزيزوف، (أذرتاج).
تم تعليق معرض السياحة الجورجي الدولي السنوي المزمع تنظيمه في 13-14 مارس بتبيليسي بسبب القلق من انتشار فيروس كورونا.
افاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج ان مركز المعارض الجورجي أعلن أيضا في بيان ان معرض السياحة تم تأجيله الى 22-23 مايو لهذا العام.
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