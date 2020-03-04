تعليق معرض السياحة في تبيليسي

تبيليسي، 4 مارس، خطائي عزيزوف، (أذرتاج).

تم تعليق معرض السياحة الجورجي الدولي السنوي المزمع تنظيمه في 13-14 مارس بتبيليسي بسبب القلق من انتشار فيروس كورونا.

افاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج ان مركز المعارض الجورجي أعلن أيضا في بيان ان معرض السياحة تم تأجيله الى 22-23 مايو لهذا العام.