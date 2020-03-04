ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران

طهران، 4 مارس / آذار، (أذرتاج)

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران الى أكثر من 70 وفاة و1500 إصابة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة تبريز محمد حسين سامي في مؤتمر صحفي.