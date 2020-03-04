الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح الطريق البري في طاووس

طاووس، 4 مارس، أذرتاج

شارك الرئيس إلهام علييف في الرابع من مارس اليوم في حفل تسخير الطريق البري الواصل بين مدينة قوفلار وقرى أيوبلو وألا كول وإبراهيم حاجيلي ويانيقلي وأغاج قلعة وقوج دره وتشوبان سيغناق ويوغون بولاق وساري تاله بعد إعادة البناء في محافظة طاووس.

أفادت أذرتاج أن رئيس مجلس إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف قدم معلومات مفصلة حول المؤشرات الفنية للطريق إلى رئيس الدولة.

وقص الرئيس إلهام علييف الشريط إيذانا بالافتتاح الرمزي للطريق.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.