الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر 10 آبارا ارتوازية لدى 9 مناطق سكنية في أغصطفا

باكو، 4 مارس، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الرابع من مارس اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة أغصطفا ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 700 ألف مانات من المبلغ المنصوص عليه في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 10 آبارا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 9 مناطق سكنية يقطنها 23334 نسمة بمحافظة أغصطفا غرب البلاد.