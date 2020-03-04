البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ4 مارس
AzerTAg.az
باكو، 4 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس / آذار.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 4 مارس / آذار كما يلي:
|
العملة الأجنبية
|
الكود
|
العدد
|
سعر الصرف
|
دولار أمريكي
|
USD
|
1
|
1.7
|
بيسو أرجنتيني
|
ARS
|
1
|
0.0273
|
أورو
|
EUR
|
1
|
1.8974
|
دولار استرالي
|
AUD
|
1
|
1.121
|
روبل بلاروسي
|
BYN
|
1
|
0.7611
|
ريال برازيلي
|
BRL
|
1
|
0.3771
|
درهم إماراتي
|
AED
|
1
|
0.4628
|
راند جنوب أفريقيا
|
ZAR
|
1
|
0.1106
|
كرون دنماركي
|
DKK
|
1
|
0.2539
|
لاري جورجي
|
GEL
|
1
|
0.6109
|
روبي هندي
|
INR
|
1
|
0.0232
|
دولار هونغ كونغ
|
HKD
|
1
|
0.2188
|
دولار كنادا
|
CAD
|
1
|
1.273
|
دينار الكويت
|
KWD
|
1
|
5.5556
|
رينجيتي ماليزي
|
MYR
|
1
|
0.4064
|
بيسو المكسيك
|
MXN
|
1
|
0.0877
|
جنيه مصري
|
EGP
|
1
|
0.1086
|
لاي مولدوفا
|
MDL
|
1
|
0.0971
|
كرون النرويج
|
NOK
|
1
|
0.1834
|
زلوتي بولندا
|
PLN
|
1
|
0.4406
|
تنكه كازاخستان
|
KZT
|
1
|
0.0045
|
سوم قيرغيزستان
|
KGS
|
1
|
0.0243
|
روبل روسي
|
RUB
|
1
|
0.0258
|
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي
|
SDR
|
1
|
2.3431
|
دولار سنغافورة
|
SGD
|
1
|
1.2249
|
ريال السعودية
|
SAR
|
1
|
0.4531
|
سوموني طاجيكستان
|
TJS
|
1
|
0.1756
|
دولار تايوان
|
TWD
|
1
|
0.0568
|
ليرة تركيا
|
TRY
|
1
|
0.278
|
مانات تركمانستان
|
TMT
|
1
|
0.4857
|
غريفنا أوكرانيا
|
UAH
|
1
|
0.068
|
دولار نيوزيلندا
|
NZD
|
1
|
1.0668
|
كرون التشيك
|
CZK
|
1
|
0.0747
|
يوان الصين
|
CNY
|
1
|
0.2452
|
جنيه الانجلترا
|
GBP
|
1
|
2.1785
|
شكل الإسرائيلي
|
ILS
|
1
|
0.4925
|
كرون السويد
|
SEK
|
1
|
0.1797
|
فرنك سويسرا
|
CHF
|
1
|
1.7768
|
وون كوريا الجنوبي
|
KRW
|
100
|
0.1434
|
ليرة لبنان
|
LBP
|
100
|
0.113
|
ين اليابان
|
JPY
|
100
|
1.5835
|
بيسو تشيلي
|
CLP
|
100
|
0.2106
|
سوم أوزبكستان
|
UZS
|
100
|
0.0178
|
روبيا اندونيسيا
|
IDR
|
100
|
0.012
|
ريال إيران
|
IRR
|
100
|
0.004
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