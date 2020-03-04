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      البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ4 مارس

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٣]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس / آذار.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 4 مارس / آذار كما يلي:

     

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0273

    أورو

    EUR

    1

    1.8974

    دولار استرالي

    AUD

    1

    1.121

    روبل بلاروسي

    BYN

    1

    0.7611

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3771

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1106

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2539

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.6109

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0232

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2188

    دولار كنادا

    CAD

    1

    1.273

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.5556

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4064

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0877

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1086

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0971

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1834

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4406

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.0045

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0243

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0258

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.3431

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2249

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4531

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1756

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0568

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.278

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.068

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.0668

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0747

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2452

    جنيه الانجلترا

    GBP

    1

    2.1785

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.4925

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1797

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.7768

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1434

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.113

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5835

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2106

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0178

    روبيا اندونيسيا

    IDR

    100

    0.012

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :  البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لـ4 مارس
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