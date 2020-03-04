الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لإنشاء الطريق في طاووس

باكو، 4 مارس، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الرابع من مارس اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن إنشاء الطريق البري الواصل بين 7 مناطق سكنية بمحافظة طاووس".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 8ر15 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه لبناء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م للوكالة الحكومية للطرق البرية إنشاء الطريق البري الواصل بين أيوبلو وأران وقوفلار وأشاغي قوشجي وكوخ نبي الذي يمر من خلال 7 مناطق سكنية يقطنها 31000 نسمة بمحافظة طاووس غرب البلاد.