باكو تستضيف منتدى " كاسبيان فرنشايز"

باكو، 4 مارس، أذرتاج

انطلقت أعمال منتدى حق الامتياز الدولي لأذربيجان - “Caspian Franchise” في 4 مارس.

تفيد أذرتاج أن المنتدى الذي بدأته ونظمته وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SME) يهدف إلى توسيع نطاق الأنشطة الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ومناقشة فرص الامتياز في بلدنا.

في كلمته الافتتاحية للمنتدى المنعقد بمشاركة أصحاب حق الامتياز والمستثمرين ورجال الأعمال والذين يتطلعون إلى بدء أعمال عن طريق الامتياز تبادل نائب وزير الاقتصاد نيازي سفروف ورئيس مجلس الإدارة لوكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة أورخان محمدوف آراءهما في هذا الموضوع وكما أكدا على أهمية تبادل الأفكار وتقديم منتجات الامتياز.

يتكون منتدى "حق الامتياز - كاسبيان" الذي يعد منصة وحيدة للعمل في بيع وشراء الامتيازات في بلدنا من مؤتمر ومعرض وأنه سيستمر إلى 5 مارس. في قسم المؤتمر ستناقش قضايا الامتياز أكثر ملحة في أذربيجان بمشاركة الخبراء ورجال الأعمال المحليين والأجانب. سيشمل المؤتمر حلقات نقاشية مثل "المعارف العامة حول حق الامتياز" و"كيفية بناء امتياز ناجح" و"كيفية تقييم الامتياز" و"الجوانب القانونية لحق الامتياز" و"ما هو الفرق بين الامتياز وأعماله: الامتياز والأعمال الشخصية".

يوفر قسم المعرض من المنتدى أيضاً اجتماعات العمل المباشرة لممثلي شركات الامتياز الأجنبية مع الشركات المحلية وفي هذا السياق يشجع التعاون في مجال حق الامتياز. تتوفر الخدمات الاستشارية أيضاً للحصول على الامتيازات المناسبة. في المعرض الذي تشترك فيه الشركات المختلفة التي تقدم امتيازات للعديد من العلامات التجارية الأجنبية والمحلية يتم تقديم الخدمات الاستشارية للحصول على الامتياز المناسب. في المعرض، ستقدم الشركات المحلية منتجاتها وخدماتها في جناح خاص بدعم من وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

يوفر منتدى "حق الامتياز - كاسبيان" الذي عُقد تحت شعار "منشأ الأعمال" فرص جيدة لمعرفة المزيد عن الامتياز وأنشطة الاستثمار الناجحة وبدء العمل التجاري الجديد.