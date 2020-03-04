الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لحفر آبار ارتوازية لدى 9 مناطق سكنية في طاووس

باكو، 4 مارس، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في الرابع من مارس اليوم على مرسوم ينص على "التدابير الإضافية بشأن تحسين ضمان المزارع بالري وتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب بمحافظة طاووس ".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 26ر1 مليون مانات من المبلغ المنصوص عليه لحفر الآبار الارتوازية بغية تحسين تزويد أقاليم أذربيجان بالمياه للري والشرب في تقسيم الأموال المتوخاة للاستثمار الحكومي الأساسي في ميزانية الدولة لعام 2020م لشركة استصلاح الأراضي وإدارة المياه بغية تحسين ضمان المزارع بمياه الري وحفر 18 بئرا ارتوازية لتسديد حاجة الأهالي إلى المياه للشرب لدى 9 مناطق سكنية يقطنها 68296 نسمة بمحافظة طاووس غرب البلاد.