جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
بغياب خمسة أندية عن الجولة
AzerTAg.az
باكو، 4 مارس، أذرتاج
أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 5-6-14 مارس.
5 مارس، الخميس
زاقاتالا – صبائل الرديف، الحكم حسنلي، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 14.00
قراباغ الرديف – قراداغ لوكباتان، الحكم رحيموف، ملعب باكو الأولمبي الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 16.30
صباح الرديف – نفطجي الرديف، الحكم بكروف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 14.00
6 مارس، الجمعة
سومغايت الرديف – كشله الرديف، الحكم أحمدوف، ملعب كابتال بنك أرينا الإستاد الاحتياطي، سومغايت، الساعة 14.00
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 صبائل الرديف 16 10 5 1 30-9 35
2 توران طاووس 16 11 1 4 28-18 34
3 صباح الرديف 16 10 1 5 28-17 31
4 زاقاتالا 15 9 2 4 27-15 29
5 نفطجي الرديف 16 8 3 5 24-12 27
6 سومغايت الرديف 16 7 3 6 18-21 24
7 كشلة الرديف 15 6 4 5 25-20 22
8 كبز كنجة 16 6 4 6 19-19 22
9 قراباغ الرديف 15 6 2 7 32-19 20
10 الجيش الرياضي 15 4 4 7 16-22 16
11 أقصو 16 4 1 11 13-39 13
12 زيرة الرديف 16 3 1 12 18-43 10
13 قراداغ لوكباتان 16 2 1 13 9-35 7
ويستريح في هذه الجولة نادي زيرة الرديف.
ولا تنظم مباراة أقصو – كبز كنجة بسبب إبعاد نادي أقصو عن دوري الدرجة الأولى.
واجلت مباراة توران طاووس – الجيش الرياضي إلى اجل غير مسمى بطلب النادي الثاني.
ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 14 هدفا.
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