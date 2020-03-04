جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم بغياب خمسة أندية عن الجولة

باكو، 4 مارس، أذرتاج

أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 5-6-14 مارس.

5 مارس، الخميس

زاقاتالا – صبائل الرديف، الحكم حسنلي، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 14.00

قراباغ الرديف – قراداغ لوكباتان، الحكم رحيموف، ملعب باكو الأولمبي الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 16.30

صباح الرديف – نفطجي الرديف، الحكم بكروف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 14.00

6 مارس، الجمعة

سومغايت الرديف – كشله الرديف، الحكم أحمدوف، ملعب كابتال بنك أرينا الإستاد الاحتياطي، سومغايت، الساعة 14.00

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 صبائل الرديف 16 10 5 1 30-9 35

2 توران طاووس 16 11 1 4 28-18 34

3 صباح الرديف 16 10 1 5 28-17 31

4 زاقاتالا 15 9 2 4 27-15 29

5 نفطجي الرديف 16 8 3 5 24-12 27

6 سومغايت الرديف 16 7 3 6 18-21 24

7 كشلة الرديف 15 6 4 5 25-20 22

8 كبز كنجة 16 6 4 6 19-19 22

9 قراباغ الرديف 15 6 2 7 32-19 20

10 الجيش الرياضي 15 4 4 7 16-22 16

11 أقصو 16 4 1 11 13-39 13

12 زيرة الرديف 16 3 1 12 18-43 10

13 قراداغ لوكباتان 16 2 1 13 9-35 7

ويستريح في هذه الجولة نادي زيرة الرديف.

ولا تنظم مباراة أقصو – كبز كنجة بسبب إبعاد نادي أقصو عن دوري الدرجة الأولى.

واجلت مباراة توران طاووس – الجيش الرياضي إلى اجل غير مسمى بطلب النادي الثاني.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 14 هدفا.