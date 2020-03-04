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    جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
    بغياب خمسة أندية عن الجولة

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٢١]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 5-6-14 مارس.

    5 مارس، الخميس

    زاقاتالا – صبائل الرديف، الحكم حسنلي، ملعب زاقاتالا المركزي، زاقاتالا، الساعة 14.00

    قراباغ الرديف – قراداغ لوكباتان، الحكم رحيموف، ملعب باكو الأولمبي الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 16.30

    صباح الرديف – نفطجي الرديف، الحكم بكروف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا الإستاد الاحتياطي، باكو، الساعة 14.00

    6 مارس، الجمعة

    سومغايت الرديف – كشله الرديف، الحكم أحمدوف، ملعب كابتال بنك أرينا الإستاد الاحتياطي، سومغايت، الساعة 14.00

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 صبائل الرديف 16 10 5 1 30-9 35

    2 توران طاووس 16 11 1 4 28-18 34

    3 صباح الرديف 16 10 1 5 28-17 31

    4 زاقاتالا 15 9 2 4 27-15 29

    5 نفطجي الرديف 16 8 3 5 24-12 27

    6 سومغايت الرديف 16 7 3 6 18-21 24

    7 كشلة الرديف 15 6 4 5 25-20 22

    8 كبز كنجة 16 6 4 6 19-19 22

    9 قراباغ الرديف 15 6 2 7 32-19 20

    10 الجيش الرياضي 15 4 4 7 16-22 16

    11 أقصو 16 4 1 11 13-39 13

    12 زيرة الرديف 16 3 1 12 18-43 10

    13 قراداغ لوكباتان 16 2 1 13 9-35 7

    ويستريح في هذه الجولة نادي زيرة الرديف.

    ولا تنظم مباراة أقصو – كبز كنجة بسبب إبعاد نادي أقصو عن دوري الدرجة الأولى.

    واجلت مباراة توران طاووس – الجيش الرياضي إلى اجل غير مسمى بطلب النادي الثاني.

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 14 هدفا.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الثامنة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم
    بغياب خمسة أندية عن الجولة
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