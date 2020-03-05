برويز شاهبازوف يشارك في الاجتماع الـ8 لوزراء "أوبك +" في فيينا

باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

قام وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف بزيارة الى فيينا عاصمة النمسا تلبية لدعوة الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو. سيشارك الوزير في الاجتماع الثامن لوزراء البلدان الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي النفط من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +) والذي سيعقد في 6 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة الأذربيجانية ان اجتماع وزراء "أوبك بلس" في فيينا سيركز على الوضع الحالي في سوق النفط العالمي. اقترحت اللجنة الفنية لاوبك والمنتجين خارج المنظمة في اجتماع بخفض الانتاج 500 الف برميل في الاجتماع السابع لوزراء أوبك وغير أعضاء أوبك المنعقد في 6 ديسمبر من عام 2019.

وفقًا للاتفاقية، تم زيادة التزام أذربيجان بمقدار 7 آلاف برميل وتحديده بـ27 الف برميل. ينتهي تنفيذ "إعلان التعاون" في نهاية مارس من عام 2020.