البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار مساعدات عاجلة لمكافحة الفيروس

واشنطن، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

خصص البنك الدولي مساعدة طارئة قيمتها 12 مليار دولار بغية مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتشمل حزمة المساعدات قروضا منخفضة التكلفة ومنحا ومساعدات فنية.

تأتي الخطوة في الوقت الذي تعهد فيه زعماء في شتى أرجاء العالم بحماية بلادهم من التأثير الاقتصادي الذي سببه انتشار الفيروس، وفي أعقاب تحذيرات من تباطؤ اقتصادي قد يدفع بعض الدول إلى منطقة الركود.

وتهدف المساعدات المقدمة إلى معاونة الدول في تحسين طرق التعامل الصحية العامة مع الأزمة، وكذلك العمل مع القطاع الخاص للحد من التأثير الاقتصادي.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، لبي بي سي: "ما نسعى إليه هو الحد من انتقال المرض".

وقالت المنظمة إنها ستعطي أولوية للدول الأشد فقرا والأكثر عرضة للخطر من حيث توزيع المساعدات لمواجهة تأثير الفيروس، الذي انتشر في ما يزيد على 70 دولة في العالم. ويحدد مؤشر الضعف الاقتصادي، التابع لمعهد التنمية الخارجية، الدول الأكثر عرضة للتأثير الاقتصادي من جراء تفشي فيروس كورونا، وهي سريلانكا وفيتنام والفلبين.