الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا للسلطة التنفيذية بمحافظة إسماعيلي
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]
باكو، 5 مارس، أذرتاج
عين الرئيس إلهام علييف في الخامس من مارس اليوم ناهض رضاء باقروف رئيسا للسلطة التنفيذية لمحافظة إسماعيلي.
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