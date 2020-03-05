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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا للسلطة التنفيذية بمحافظة إسماعيلي

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٤٠]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    عين الرئيس إلهام علييف في الخامس من مارس اليوم ناهض رضاء باقروف رئيسا للسلطة التنفيذية لمحافظة إسماعيلي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعين رئيسا للسلطة التنفيذية بمحافظة إسماعيلي
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